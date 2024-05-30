Резня в Луганске: "герой СВО", известный патриотическими стихами, убил свою любовницу

Российский военный, "патриотические" стихи которого публиковало Минобороны РФ в пропагандистских видео, вместе с подчиненными жестоко убил 23-летнюю женщину во временно оккупированном Луганске.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA со ссылкой на РосСМИ.

Отмечается, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает уголовное дело по похищению и убийству с особой жестокостью жительницы Луганска Валентины Давроновой российскими военными. В совершении преступления обвиняются командир взвода ВДВ старший лейтенант Айдын Жамидулов и его подчиненные – рядовой Алексей Дорожкин и сержант Роман Плещеев.

По данным судебного дела, Давронова и Жамидулов находились в интимных отношениях, о чем женщина якобы собиралась рассказать жене своего любовника, ожидающей возвращения своего мужа-"героя" в Оренбургской области РФ.

По версии следствия, 13 января 2023 года 28-летний старший лейтенант Жамидулов вместе с другими военными распивали спиртное в луганском кафе "Радуга". Когда позже в кафе пришла Давронова, между ней и Жамудиловым произошел конфликт.

Чтобы избежать вопросов подчиненных и придать своим действиям вид правомерных, Жамидулов рассказал им, что Давронова служила в ВСУ и якобы работает на украинскую разведку. Женщину усадили в кузов КамАЗа и привезли в место временной дислокации воинской части.

Там луганчанку завели в солдатскую баню и скотчем связали руки и заклеили глаза. После этого Жамидулов нанес ей около двадцати ударов ножом. В это время в баню вошли его подчиненные Плещеев и Дорожкин, которые по приказу Жамидулова добили жертву еще несколькими ножевыми ударами, от одного из которых в область сердца женщина и умерла.

"Убедившись, что девушка мертва, Айдын Жамидулов приказал подчиненным вывезти тело и взорвать тремя гранатами, чтобы тело было невозможно узнать и установить причину смерти", – пишут СМИ.

Вскоре всех убийц арестовали. Сообщается, что у жертвы осталась маленькая дочь.

Напомним, российские военные совершили массовое убийство на оккупированной Херсонщине. Двух оккупантов задержали по подозрению в убийстве пяти человек.

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