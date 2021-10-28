Резня в ресторане в Запорожье: полиция разыскивает лиц, затеявших конфликт

В результате конфликта погиб один человек, еще один получил ранения.

В Запорожье в одном из элитных ресторанов сегодня, 28 октября, утром зарезали 25-летнего мужчину. Еще одного раненым нашли недалеко от заведения.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

28 октября в 06:28 стражи порядка получили сообщение, что в одном из ресторанов на проспекте Маяковского происходит столкновение между неизвестными мужчинами. По прибытии правоохранители обнаружили тело 25-летнего мужчины с ножевыми ранениями туловища.

"По предварительным данным, около шести часов утра между четырьмя выпивавшими мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, во время которой потерпевший получил ножевые ранения туловища, от которых скончался на месте происшествия. Еще одного мужчину, 2000 года рождения, с ножевыми ранениями госпитализировали в городскую больницу", — сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и участников и свидетелей происшествия.

По факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что правоохранители в Запорожье нашли документы одного из участников потасовки в ресторане, а также следы крови, которые вели в сторону заброшенного детского сада.

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