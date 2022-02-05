Резня в супермаркете в Полтаве: мужчина с ножом смертельно ранил одного из покупателей

Резня в супермаркете в Полтаве: мужчина с ножом смертельно ранил одного из покупателей

Мужчина в торговом центре совершил нападение на двоих посетителей, находившихся возле кассы.

В субботу, 5 февраля, 63-летний мужчина в торговом центре на улице Мира в Полтаве напал с ножом на двоих посетителей. От полученного ранения один из пострадавших скончался.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. 19:30.

Человек с ножом ударил двух мужчин в возрасте 37 и 38 лет, стоявших возле кассы. В результате ножевого ранения один из них скончался на месте, другой – смог защититься, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

На место происшествия прибыли правоохранители, личность нападавшего установили – им оказался 63-летний мужчина, у которого в супермаркете возник конфликт с потерпевшими.

Как сообщили в пресс-службе полиции, сейчас решается вопрос о задержании фигуранта, сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

"Следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, начато уголовное производство по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) и части 3 статьи 15 и части 1 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и мотивы преступления выясняют следствие”, — говорится в сообщении.

Новости Полтавы: в торговом центре неизвестный с ножом напал на посетителей – один мужчина скончался

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