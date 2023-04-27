Резолюция ПАСЕ о геноциде поможет привлечь к ответственности руководство РФ — Зеленский

Россия действует вполне продуманно, когда вывозит украинских детей и пытается свернуть их идентичность.

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о признании геноцидом депортации Россией украинских детей поможет Украине привлечь к ответственности российское руководство.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня есть важный политический результат в Страсбурге – на сессии ПАСЕ. Принята резолюция, определяющая, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида. Если говорить практически, это решение существенно поможет нашей глобальной работе по привлечению России и ее должностных лиц, включая руководителя государства -террориста, к ответственности именно за геноцид, геноцидную политику против Украины", — сказал он.

Он заявил, что Россия действует вполне продуманно, когда вывозит украинских детей и пытается свернуть их идентичность. "Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками, – именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически", – заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина продолжит работу по возвращению всех депортированных украинских детей и наказанию России.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию России.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне объявили о принудительной эвакуации для незаконного вывоза детей в сторону Крыма.

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