Резонансе убийство в Ровно: мужчину забили до смерти прямо на вокзале

Чтобы скрыть преступление, нападающий перетянул тело на рельсы и покинул место происшествия.

В Ровно произошел трагический инцидент: конфликт между двумя мужчинами, приехавшими в город на заработки, закончился смертью одного из них.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Событие произошло 6 февраля около 20:35. Работник вокзала обратился в полицию и сообщил о неизвестном, который лежал у путей. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть мужчины.

Травмы погибшего не соответствовали характеру повреждений, которые могли бы возникнуть из-за наезда поезда. Правоохранители приступили к розыску подозреваемого и впоследствии задержали его.

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Как выяснилось, в Ровно на заработки приехали двое мужчин — 61-летний житель Полтавской области и 65-летний житель Черниговской области. На вокзале между ними произошел конфликт, переросший в драку. Во время стычки подозреваемый нанес потерпевшему удар в голову, а также избивал его руками и ногами по всему телу. Мужчина скончался на месте.

Полицейские разыскали подозреваемого на одной из улиц Ровно. Его брюки и обувь были в крови. Мужчину задержали, следствие продолжается.

Напомним, в Ровно 14-летний подросток попал в больницу с переломом челюсти после потасовки с одноклассниками.

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