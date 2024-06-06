Резонансная статья FT о "жизни в холоде и тьме" в Украине: в правительстве отреагировали

В Министерстве энергетики Украины заявили, что статья Financial Times о сверхсложной ситуации в украинской энергетике — это дезинформация и информационно-психологическая операция в интересах агрессорки России.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства энергетики.

"5 июня в британском издании Financial Times вышла статья под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины", которая имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага", — говорится в тексте заявления.

В ведомстве подчеркивают, что авторы публикации приводят ссылку на анонимные источники в украинском правительстве, а это, отмечают в Минэнерго, "подвергает сомнению достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками".

"Аудитория должна понимать, что ссылка на анонимные источники без конкретных подтверждений не является надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинских властей в статье утверждает, что "мы должны готовиться к жизни в холоде и тьме". Это утверждение направлено на распространение страха и паники у населения", — заявляют в министерстве.

Также, по данным Минэнерго, в статье содержится ложная информация, которую подают как факт. Речь идет о том, что 31 мая было принято решение о двойном росте тарифов на электроэнергию для населения. В ведомстве назвали это "откровенной ложью и манипуляцией", потому что размер тарифа увеличился на 63% — "есть большая разница между 60 и 100%".

"Чтобы придать материалу видимость достоверности, в статье смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апеллирование к эмоциям читателя", — отмечают в Минэнерго.

В заявлении сообщают, что в украинском информационном пространстве возросло количество информационных вбросов, связанных с темой энергетики, имеющих признаки ИПСО и "направленные на создание социальной напряженности, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период". Именно поэтому ведомство просит не распространять ложные нарративы и дезинформацию.

Материал Financial Time

Британское издание со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что украинцам следует готовиться к жизни в холоде и тьме. Ведь мощные удары армии агрессорки России нанесли серьезные повреждения украинской энергетике.

По словам одного источника, оставшегося анонимным, 1 июня россияне совершили атаку на энергетику и она была "разрушительной". Другое чиновник заявил: вероятно, к зиме украинцам придется проводить значительную часть дня без электричества.

"Мы должны подготовиться к жизни в холоде и темноте", — сказал один из чиновников, комментируя, какими будут следующие месяцы.

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