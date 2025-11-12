Резонансное дело "Энергоатома": правительство отстранило вице-президента и ряд топ-менеджеров

Правительство Украины

Правительство Украины начало комплекс решений для «перезапуска менеджмента» НАЭК «Энергоатом» на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Премьер-министр Украины Юлия Свириденко инициировала ряд срочных кадровых решений.

Об этом она сообщила в соцсетях.

«На основании материалов, полученных от НАБУ, Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута», — сообщила Свириденко.

Кроме вице-президента, Кабмин поручил временному исполняющему обязанности председателя правления «Энергоатома» отстранить других работников, фигурирующих в расследовании или чья причастность к преступлениям проверяется правоохранительными органами:

Дмитрия Басова, главного консультанта президента НАЭК «Энергоатом», которому уже доложено о подозрении. Директор по финансам и бюджетированию. Директор по правовому обеспечению. Руководителя обособленного подразделения «Централизованные закупки».

«Если в ходе расследования НАБУ будет выявлена причастность других работников к совершению преступления, и.о. председателя правления обязан их отстранить и содействовать в расследовании в отношении этих лиц», — отметила Юлия Свириденко.

Напомним, 10 ноября НАБУ обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в государственном предприятии «Энергоатом», разоблаченной во время операции «Мидас».

Президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министер энергетики Светлана Гринчук должны покинуть свои должности из-за дела, связанного с коррупционной схемой в «Энергоатоме».

Впоследствии Светлана Гринчук, занимавшая должность Министерства энергетики Украины, подала заявление об увольнении.

Также сообщалось, что в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) при рассмотрении дела о масштабной коррупции в энергетике обнародовали неожиданные детали. Согласно протоколу визуального наблюдения, министерша энергетики Светлана Гринчук по меньшей мере трижды ночевала в помещении министра юстиции Германа Галущенко. Чиновница отказалась прокомментировать эту информацию.