Резонансное ДТП в Луцке: женщина, наиболее пострадавшая в аварии, начала самостоятельно дышать

5-летнего мальчика, сына лучанки, уже выписали домой.
39-летняя лучанка, наиболее пострадавшая в ДТП на переходе в Луцке, начала самостоятельно дышать, однако она до сих пор находится в реанимации.
Об этом в комментарии Общественному сообщил главный врач медучреждения Александр Дударь.
По словам медика, на 28 декабря все еще находится в реанимационном отделении Волынской областной клинической больницы. Предварительно женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас от аппарата ее отключили: лучанка дышит самостоятельно, однако состояние ее тяжелое.
"Состояние ее все еще достаточно и достаточно тяжелое. У нее закрытая черепно-мозговая травма, слом костей основания черепа, запятая второй ступени. Дышит самостоятельно, но состояние постоянно контролируется через монитор ", — заметил Александр Дудар.
Напомним, на днях мальчика, сына пострадавшей лучанки, также попавшего в ДТП, выписали из больницы. По словам заведующего отделом информационно-аналитической работы областной больницы Татьяны Жураковской, 5-летний мальчик выписан домой, а лечение ребенка будет проходить в амбулаторных условиях на дому.
Как сообщалось ранее:
- В Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. В результате столкновения пострадали 6 человек, а 16-летний водитель, ездивший без прав на родительском авто, был задержан правоохранителями.
- Больше всего в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Теперь женщина в областной больнице в критическом состоянии.
- Суд отправил 16-летнего водителя под круглосуточный домашний арест.
- Мать несовершеннолетнего водителя, который в Луцке влетел в толпу людей, отказалась защищать сына. Женщина сказала, что ее сын "получит то, чего заслужил".
- Как известно, 16-летний виновник ДТП катался вместе с двумя друзьями, сидевшими в салоне авто. Нарушителям 15 и 16 лет, вместе в авто они носились по городу и свои развлечения снимали на видео.
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