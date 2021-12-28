Резонансное ДТП в Луцке: женщина, наиболее пострадавшая в аварии, начала самостоятельно дышать

Резонансное ДТП в Луцке: женщина, наиболее пострадавшая в аварии, начала самостоятельно дышать

5-летнего мальчика, сына лучанки, уже выписали домой.

39-летняя лучанка, наиболее пострадавшая в ДТП на переходе в Луцке, начала самостоятельно дышать, однако она до сих пор находится в реанимации.

Об этом в комментарии Общественному сообщил главный врач медучреждения Александр Дударь.

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По словам медика, на 28 декабря все еще находится в реанимационном отделении Волынской областной клинической больницы. Предварительно женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас от аппарата ее отключили: лучанка дышит самостоятельно, однако состояние ее тяжелое.

"Состояние ее все еще достаточно и достаточно тяжелое. У нее закрытая черепно-мозговая травма, слом костей основания черепа, запятая второй ступени. Дышит самостоятельно, но состояние постоянно контролируется через монитор ", — заметил Александр Дудар.

Напомним, на днях мальчика, сына пострадавшей лучанки, также попавшего в ДТП, выписали из больницы. По словам заведующего отделом информационно-аналитической работы областной больницы Татьяны Жураковской, 5-летний мальчик выписан домой, а лечение ребенка будет проходить в амбулаторных условиях на дому.

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