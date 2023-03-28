Резонансное изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье: как будут учиться подозреваемые подростки дальше

Юных насильников переведут в другую школу, а девушка будет учиться там же по желанию родителей.

На Закарпатье трех подростков, изнасиловавших 14-летнюю девушку, перевели в другое учебное заведение. До этого они учились в одной школе, только подозреваемых перевели на "дистанционку".

Об этом рассказал местный журналист Виталий Глагола.

"Фигуранты преступления были переведены в другое учреждение образования региона с соблюдением соответствующих процедур. В дальнейшем это исключит возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками независимо от конечного решения суда", – говорится в сообщении журналиста.

По желанию родителей, девушка пока продолжит обучаться в той же школе по месту жительства. Местные власти обещают оказать ей необходимую поддержку, а в случае необходимости – предложить другие учебные заведения. Сопровождение обучения будут обеспечиваться специалистами профильных департаментов Закарпатской ОВА.

Работница отдела образования, молодежи, спорта, культуры, туризма и здравоохранения Нижневоротской громады уволилась по собственному желанию (очевидно, речь идет о работнице громады, выдавшей положительные характеристики парням). Отметим, что именно в Нижневоротской громаде работала также и мать двух подозреваемых-близнецов.

Напомним, что украинцев возмутило слишком мягкое наказание для подростков, изнасиловавших школьницу в Закарпатье. Инцидент произошел еще в августе 2021 года, однако приговор суд объявил только сейчас.

Насильникам назначили только условное наказание, их также принудили выплатить девушке компенсацию.

После огласки в Сети дело взял под личный контроль омбудсмен, а прокуратура пообещала обжаловать приговор суда.

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