Резонансное изнасилование в Закарпатье: что говорят в селе и в школе, где учится жертва и нападающие

Девочка говорит, что не хочет переводиться в новую школу.
В Закарпатской области, где произошло резонансное изнасилование 14-летней девочки, рассказали, что они пытались помочь потерпевшей, а ребенок не хочет менять места учебы.
Об этом пишет "Суспильне".
Глава Нижневоротской громады Иван Грига рассказал, что мать двоих подозреваемых и действительно работала в сельсовете, однако он убеждает, что она якобы не имела влияния на работников, выдавших положительные характеристики ребятам. А отец потерпевшей якобы отказался от помощи громады.
Директора школы, где учится потерпевшая и ее обидчики, на месте не было. Заучка рассказала, что ее руководительницу из-за резонансного дела вызвали в военную администрацию. Потерпевшая в ходе следствия посещала учебное заведение, а подозреваемые учились дистанционно.
"За последние полтора года мы сделали все возможное, чтобы помочь пройти все эти испытания: суды, допросы, обследования, экспертизы. При этом мы пытались максимально сохранить ее психическое здоровье. В частности, я с ней стабильно весь этот период работала один-два раза в неделю", — рассказала практическая психолог Верхневоротской школы Галина Кремень.
Потерпевшая, которая сейчас учится в 10 классе, говорит, что она не хочет менять школу. В будущем она планирует стать визажистом-парикмахером.
"Теперь переводиться в другую школу не хочу, думаю завершить учебный год здесь, а потом пойду учиться по специальности", — рассказала девушка.
Напомним, в Закарпатской области троим подозреваемым в групповом изнасиловании приговорен условный срок за преступление, которое возмутило общественность. Затем дело на личный контроль взял омбудсмен и руководитель Закарпатской ОВА.
Прокуратура будет оспаривать приговор по делу об изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье.
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