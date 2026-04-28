Резонансное похищение на Одесчине: преступники маскировались под СБУ и пытали бизнесмена

На Одесчине «ряженые» военные похитили предпринимателя и требовали сумасшедшие деньги

Реклама

Дополнено новыми материалами

На Одесчине банда, притворяясь правоохранителями, похитила местного предпринимателя и требовала у него за освобождение 360 тысяч долларов.

О резонансном случае сообщают Нацполиция и Офис генпрокурора.

«Сообщники на одном из паркингов города подбежали к 44-летнему предпринимателю и, имитируя задержание от имени силовых ведомств, силой затолкали в свой автомобиль», — рассказали в полиции.

Реклама

Офис генпрокурора уточняет, что похищение произошло не в Одессе, а в Николаеве, где временно жил бизнесмен.

«(Злоумышленники — Ред.) действовали под видом официального задержания с криками „работает СБУ“», — отметили в Офисе генпрокурора.

В авто они надели на мужчину наручники, маску на голову. Еще через некоторое время вернулись на Одесчинуь, где разместили его в заброшенном здании.

Там злоумышленники пытали похищенного бизнесмена: душили канатом до потери сознания, били электротоком и резиновыми дубинками по ступням ног, сжимали голову в самодельных тисках, били в грудь и прыгали по рукам.

Реклама

В перерывах между избиениями злоумышленники выдвинули требование: 360 тысяч долларов в обмен на свободу. Когда мужчина сообщил, что у него нет таких денег, псевдовоенные продолжили издевательство. От ужасной боли мужчина неоднократно терял сознание.

Не выдержав пыток, потерпевший согласился на условия вымогателей, связался с женой и приказал отдать похитителям 152 тысяч долларов. Испуганная женщина передала средства злоумышленникам. Вскоре предприниматель был отпущен.

Он получил тяжкие телесные повреждения, в том числе переломы костей обеих рук. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Правоохранители установили главных участников преступления. Ими оказались двое местных жителей, один из которых — уроженец России.

Реклама

В полиции подчеркнули, что никакого отношения к военным ведомствам фигуранты не имели, а просто притворялись их сотрудниками, чтобы беспрепятственно передвигаться по городу и через блокпосты. Для этого даже пользовались как «липовыми» документами военных формирований, так и автомобильными номерными знаками.

Во время мероприятий у злоумышленников были изъяты оружие, удостоверения с признаками подделки, различные военные документы, фейковые автомобильные номерные знаки, наручники, стяжки, разнообразная тактическая одежда, плитоноски, тактический шлем и другие вещественные доказательства.

Также у одного из фигурантов правоохранители обнаружили медали и коины с надписями «Год основания 1147 москва», «воссоединение Крыма и Севастополя с россией», а также сухпайки армии РФ. Сейчас проверяется причастность фигурантов к российской армии и их отношение к стране-агрессору.

Реклама

Задержанные в Одессе военнослужащие ТЦК подозреваются в создании преступной группы, которая похищала людей прямо на улице и требовала огромные суммы за «спасение» от передовой.

Новости партнеров