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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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255
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Резонансное преступление в Калуше: 3-летнюю девочку, в убийстве которой подозревают мать, похоронили

Правоохранители считают, что к гибели ребенка в Калуше причастна его мать.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Свеча памяти

Свеча памяти / © Фото из открытых источников

В Калуше похоронили 3-летнюю девочку, которую, вероятно, убила родная мама. Резонансное преступление всколыхнуло город, на похороны жертвы пришли сотни людей.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

Мать подозревают в убийстве своей 3-летней дочери

Полицию вызвали соседи, услышав детские крики и плач. Однако дверь никто не открыл.

На месте следователи обнаружили вещественные доказательства, подтверждающие причастность матери к убийству дочери. Самая 32-летняя женщина тоже была в квартире — никаких объяснений не дала. Предварительно известно, что на учете в специализированных медицинских учреждениях она не состояла. С ребёнком проживала сама.

Женщину задержали. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, в Калуше на Прикарпатье в квартире нашли мертвым 3-летнего ребенка. Ее 32-летнюю горе-мать подозревают в убийстве дочери.

Женщину задержали. Ее подозревают в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Досудебное расследование продолжается.

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Дата публикации
Количество просмотров
255
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