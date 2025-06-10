Резонансное преступление в Калуше: 3-летнюю девочку, в убийстве которой подозревают мать, похоронили

Свеча памяти / © Фото из открытых источников

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В Калуше похоронили 3-летнюю девочку, которую, вероятно, убила родная мама. Резонансное преступление всколыхнуло город, на похороны жертвы пришли сотни людей.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

Дата публикации 13:22, 10.06.25 Количество просмотров 13 В Калуше похоронили 3-летнюю девочку, которую могла убить родная мать

Мать подозревают в убийстве своей 3-летней дочери

Полицию вызвали соседи, услышав детские крики и плач. Однако дверь никто не открыл.

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На месте следователи обнаружили вещественные доказательства, подтверждающие причастность матери к убийству дочери. Самая 32-летняя женщина тоже была в квартире — никаких объяснений не дала. Предварительно известно, что на учете в специализированных медицинских учреждениях она не состояла. С ребёнком проживала сама.

Женщину задержали. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, в Калуше на Прикарпатье в квартире нашли мертвым 3-летнего ребенка. Ее 32-летнюю горе-мать подозревают в убийстве дочери.

Женщину задержали. Ее подозревают в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Досудебное расследование продолжается.

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