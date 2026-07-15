Резонансное убийство Мосейчуков: в родном селе провожают братьев в последний путь (фото, видео)

Прощание с братьями Мосейчуками

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Сегодня, 15 июля, в Калиновке Киевской области, где произошло резонансное похищение и убийство братьев Мосейчуков, состоится церемония прощания с ними. В Калиновке уже собираются местные, неравнодушные и журналисты. Тела убитых должны привезти в родное село около 10 утра.

На месте событий находится корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.

Похороны братьев Мосейчуков в Калиновке

Односельчане в трауре собираются, чтобы встречать тела погибших. Они делятся, что братья Мосейчуки были хорошими парнями.

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«Насколько я знаю, они были хорошими парнями. Максима я знаю по работе, с ним вдвоем в магазине работаю. Это были хорошие ребята, ничего плохого сказать не могу. Очень жаль, что двоих парней не стало», — делится односельчанка.

Женщина добавляет, новость разошлась по селу между людьми. Люди говорили, что мужчин похитили.

«Думали, что вернутся живыми. А так получилось, что нет».

Дата публикации 10:50, 15.07.26 В Калиновке прощаются с убитыми братьями Мосейчуками: село в трауре ждет церемонию

Убийство братьев Мосейчуков: главное

Напомним, по данным следствия, причиной жестокого убийства двух братьев, Максима и Романа Мосейчуков, из села Калиновка Киевской области стал бытовой конфликт из-за громкой музыки и грохота мотоциклов.

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В ночь на 27 июня девять военнослужащих, среди которых подчиненные бывшего комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова и комбата Алексея Долголенко, ворвались в квартиру мужчин.

Нападавшие ранили одного из братьев, связали их и насильно вывезли в другую область, где незаконно содержали, после чего по указанию организатора расстреляли. Тела погибших с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружили в лесополосе в Полтавской области.

Организатором преступления правоохранители считают экс-комбрига Станислава Лучанова. По предварительной информации, он решил «показательно разобраться» с местными жителями после жалоб своей жены.

После огласки дела Лучанов самовольно покинул место службы и скрывался, однако в результате масштабной спецоперации он вместе с другими фигурантами был задержан в Киеве.

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Сейчас всем задержанным военным объявлены подозрения в похищении и убийстве людей, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей; Лучанову грозит пожизненное заключение.

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