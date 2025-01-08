Резонансное убийство семьи из столицы на Черниговщине: какое наказание получили фигуранты

Злоумышленники хладнокровно лишили жизни двух человек и малолетнего ребенка.

Фигуранты дела о резонансном убийстве семьи из столицы в Черниговской области получили приговор. Трое участников банды приговорены к пожизненному заключению.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Подробности

Как отмечается, эксвоеннослужащий и два гражданских лица признаны виновными в умышленном убийстве двух людей и малолетнего ребенка, бандитизме, незаконном обращении с оружием и завладении транспортным средством, умышленном уничтожении имущества. Два соучастника также признаны виновными в хранении наркотических средств в больших размерах.

Фигуранты по делу об убийстве семьи из столицы в Черниговской области

"Участники банды приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Также они должны возместить родным погибших 30 млн грн морального вреда", — отмечается в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что бывший военнослужащий организовал вооруженную преступную группу, в которую привлек двух гражданских лиц — мужчину и женщину.

Фигуранты по делу об убийстве семьи из столицы в Черниговской области

В мае 2023 года организатор предложил знакомому мужчине из г. Киева купить у него автомобиль. Местом встречи для этого он определил неработающую заправочную станцию на Черниговщине.

Пострадавший приехал туда из Киева вместе со своей семьей – женой и малолетним сыном.

Готовясь к совершению преступления, участники банды заменили номерные знаки на автомобиле, взяли с собой огнестрельное оружие с боевыми припасами, лопату и отправились на встречу.

У лесопосадки они расстреляли автомобиль со всей семьей и завладели их имуществом. Чтобы скрыть следы преступления, осужденные зарыли тела супругов и их 4-летнего сына неподалеку и подожгли их транспортное средство.

Фигуранты по делу об убийстве семьи из столицы в Черниговской области

Похищенные средства на сумму 6 тысяч долларов США участники банды распределили между собой.

"Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов на следующий день после совершения преступлений всех участников банды задержали. Приговора суда они ожидали под стражей", — подытожили в Офисе.

Напомним, 6 января около 10:20 на спецлинию 102 обратилась 49-летняя жительница областного центра, что брат по месту жительства на улице Волынской Дивизии совершает домашнее насилие в отношении 78-летнего отца. К сожалению, мужчина скончался.

Читайте также: