Резонансное убийство в Ужгороде: парень до смерти избил врача, а его друг взял вину на себя

Нападающий жестоко избил врача и бросил его умирать.

В Ужгороде 23-летний парень посреди улицы жестоко избил 29-летнего врача. Потерпевший скончался в больнице через неделю, а вину взял на себя друг нападающего.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

По данным следствия, 10 августа 2023 года на улице Бабьяка в Ужгороде произошла потасовка между водителями Skoda и Volkswagen Touareg. На видео с камер наблюдений видно, как водитель Volkswagen жестоко избил другого мужчину. Во время этого потерпевший потерял сознание, а подозреваемый просто скрылся с места преступления.

29-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. 17 августа потерпевший скончался. По данным местных СМИ, покойный работал врачом.

Во время расследования трагедии 24-летний мужчина заявил, что именно он устроил драку, из-за чего умер медик, однако оказалось, что он солгал полиции.

"В ходе досудебного расследования сотрудники криминальной полиции провели ряд оперативных мероприятий и установили, что ужгородец предоставил следствию ложные показания. Также полицейские установили настоящего фигуранта дела: им оказался 23-летний мукачевец. Подговорив знакомого, злоумышленник пытался избежать ответственности", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"Против лица, которое пыталось взять вину на себя, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 384 (Заведомое ложное показание) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

По данным издания "Закарпатье 24", убит врач Мукачевской центральной больницы Иван Т. У него остались жена и 1-летний ребенок.

Напомним, в Ужгороде сотрудник военкомата избил женщину на улице на глазах ее мужа-военнослужащего.

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