Резонансное убийство в Запорожье: суд вынес приговор злоумышленнику, который нанес 40 ударов ключом и бросил тело знакомой в подъезде

Мужчина уверял, что у него не было цели убить свою гостью.

В Запорожье пенсионер во время конфликта нанес своей знакомой десятки ударов по разным частям тела, от чего женщина скончалась. Преступление произошло еще в 2022 году, однако злоумышленника судили только сейчас.

Об этом говорится в Реестре судебных решений.

По информации правоохранителей, мужчина взял разводной ключ и нанес своей знакомой не менее 40 ударов в области предплечья, туловища и конечностей.

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На суде мужчина рассказал, что в тот день потерпевшая сначала находилась в гостях у его соседа по лестничной клетке, а затем пришла к нему. У нее уже были раны и кровоподтеки, нанесенные раньше.

"Когда она вошла в его квартиру, сразу пошла на кухню, села за стол и попросила выпить. Они выпили по стакану пива с бутербродами. Он стал делать ей замечания, чтобы она перестала вести аморальный образ жизни и чтобы она устраивалась на работу. Женщина послала его матом и началась ссора", – говорится в сообщении.

После этого, по словам пенсионера, женщина попыталась напасть на него с кухонным ножом, а он немного отошел назад и, взяв лежавший на полке разводной ключ, ударил ее с правой стороны. Нож выпал из руки и упал на пол. Она наклонилась и принялась левой рукой поднимать нож, и получила удар по левой руке.

После этого злоумышленник продолжил наносить удары потерпевшей, однако сколько именно – не помнит. Когда он понял, что его подруга уже мертва, то испугался и не вызвал скорую.

Вместо этого он взял ее сумку и выбросил в мусорный контейнер в соседнем дворе. После чего вернулся домой и ждал, пока стемнеет. Когда стемнело и уже был комендантский час, мужчина взял тело и вытащил из квартиры, затащил в лифт и отвез на 9-й этаж. После чего вытащил тело из лифта и оставил его между этажами возле ступенек, прислонив к стене.

Погибшую обнаружила утром соседка, которая шла на работу. Она вызвала полицию. Вскоре было установлено, кто причастен к этому убийству.

На суде он своей вины не признал. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве застолье закончилось убийством. Мужчина ударил 53-летнего соседа ножом в живот и отправился отдыхать в комнату.

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