Резонансные статьи в Time и The Economist: в ОПУ отреагировали

В последние дни общественный резонанс получили статьи в западных изданиях Time и The Economist о Зеленском, власти и войне. Но в этом контексте комментировать для широкой общественности события на фронте – это очень странно.

Об этом в эфире ТСН сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Не следует помогать врагу

По словам Жовквы, он воздержался бы от комментариев – прежде всего потому, что не занимается военными вопросами. Что касается военных – его мнение аналогично.

"Я бы меньше всего, что делал – это комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты. Потому что мы тогда облегчим работу агрессора", – утверждает заместитель руководителя ОПУ.

Жовква уверен, что все очень внимательно прочитано, записано и сделаны соответствующие выводы.

"Если таким образом мы каким-то образом добьемся успехов – возможно, это очень глубокий какой-то стратегический замысел. Но мне, например, честно говоря, очень странно", – резюмировал он.

Напомним, в Офисе Президента ранее отмечали, что резонансная статья Time о Владимире Зеленском является "субъективной точкой зрения конкретного журналиста".

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