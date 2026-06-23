Результат будет грандиозным: как ВСУ уничтожают логистику и технику россиян в Крыму

Крым / © ТСН.ua

Реклама

Силы обороны Украины в последние недели значительно активизировали боевую работу во временно оккупированном Крыму, целенаправленно уничтожая оборонительный и наступательный потенциал российской армии. Украинские защитники делают все возможное, чтобы превратить пребывание захватчиков на полуострове в сплошной ад.

Об этом «24 Каналу» рассказал военнослужащий ВСУ и политический консультант Александр Антонюк.

Он отмечает, что масштаб этой работы поражает, а ее последствия станут очевидны уже в ближайшее время.

Реклама

«Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы российские оккупанты не могли находиться в Крыму. Для этого выбивают военную технику, уничтожают топливо и в целом усложняют логистику», — отметил военнослужащий Александр Антонюк.

Психологический излом и экономический паралич

Постоянные взрывы и прилеты на военные объекты оказывают не только физический разрушительный эффект. Регулярные атаки беспилотников и ракетных комплексов существенно подрывают гражданскую и экономическую деятельность, которую захватчики пытались демонстрировать на временно захваченных территориях. Кроме того, на россиян и местных коллаборантов оказывается колоссальное психологическое давление. Они начинают ясно осознавать, что Крым больше не является безопасным тылом для российской армии.

Аналитик отмечает, что конечная цель всех этих операций остается неизменной — полный возврат полуострова под контроль Киева. И хотя дать деоккупации называть рано, почва для этого закладывается прямо сейчас.

Эффективность действий ВСУ заставляет нервничать даже высшее военное руководство страны-агрессорки и представителей так называемой крымской «администрации». На закрытых совещаниях россиян все чаще раздаются тревожные заявления о невозможности удержания позиций при сохранении текущей интенсивности атак.

Реклама

По словам Антонюка, ситуация развивается по четкому сценарию, который может завершиться неожиданным для Кремля финалом.

«Даже среди россиян иногда ведутся дискуссии, что, возможно, территорию Крыма лучше оставить, пока есть возможность. А может, мы потом вообще будем договариваться там о „гуманитарном коридоре“ для тамошней оккупационной „власти“. Такая история может произойти. Все к этому идет», — резюмировал Антонюк.

Удары по Крыму — последние новости

Напомним, у Украины есть все возможности для уничтожения Крымского моста, но пока не делает этого. Военный эксперт Кирилл Сазонов объяснил, что мост держат, чтобы дать возможность гражданским и военным РФ уехать с полуострова. По его словам, это делается во избежание долгого и сложного поиска оккупантов в горах Крыма.

Также Украина устроила тотальную логистическую блокаду Крыма, превратив полуостров в ловушку для российских войск. Благодаря ударам дронов ВСУ парализованы поставки горючего и боеприпасов, заблокированы ключевые переправы, а «сухопутный коридор» превратился в «трассу смерти». В разгар сезона Крым страдает от топливного кризиса, пустых пляжей и массовой паники среди россиян.

Реклама

Новости партнеров