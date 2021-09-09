Результаты «Большой стройки»: больница Черноморска ускорит экстренную помощь

В больнице Черноморска Одесской области после проведения капитального ремонта и оснащения современным медицинским оборудованием в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» начало работу отделение экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщается на сайте Одесской областной администрации.

По оценкам медиков больницы Черноморска, с новым оборудованием в обновленном приемном отделении на диагностику теперь будет тратиться не более 30 минут, после чего можно будет сразу же начинать лечение пациента. Раньше для этого нужно было несколько часов.

Из городского бюджета на реконструкцию приемного отделения было выделено 7,3 млн гривен, еще 8 млн гривен поступили из государственного бюджета.

По данным председателя Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, в Одесской области по программе «Большая стройка», кроме реконструкции приемных отделений, продолжается также ремонт и строительство дорог.

Отдельно в рамках проекта «Большая реставрация» в качестве потенциальных объектов проведения реконструкции уже поданы Белгород-Днестровская крепость, Филармония, Старая биржа, Музей Западного и Восточного искусства, а также Музей. Кроме этого, продолжается также разработка проекта линии электропередач на 330 кВ Новоодесская-Арциз. Прокладка этой линии позволит избавить юг Одесской области от импорта электроэнергии из Молдовы.

Напомним, недавно сообщалось, что в Краматорске в рамках программы Владимира Зеленского «Большая стройка» началось строительство новой областной многопрофильной больницы.

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