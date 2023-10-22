Результаты неутешительны: в Запорожье сообщили количество укрытий, не готовых к использованию

Это системная проблема во всех областях.

В постоянно находящемся под обстрелами Запорожье по состоянию на 22 октября 44% укрытий не готовы к использованию и не имеют доступа для граждан в круглосуточном режиме.

Об этом в Телеграмм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Теперь об укрытиях от вражеских обстрелов. Мы проверили 100 процентов укрытий в области. Результаты неутешительные — 44 процента сооружений не готовы к использованию и не имеют доступа для граждан в режиме 24/7", — заявил он.

По словам главы, в регионе часть руководителей предприятий, учреждений, организаций, являющихся балансодержателями объектов фонда защитных сооружений, не осознают ответственность перед обществом, и не могут или не хотят обеспечить доступ граждан к хранилищам круглосуточно.

"Это системная проблема во всех областях, которая требует комплексного решения на уровне государства", — добавил Малашко.

Председатель Запорожской ОВА также инициировал обращение в адрес ВР Украины по безотлагательному рассмотрению в сессионном зале изменений в действующее законодательство в части усиления административной и уголовной ответственности к балансодержателям фондов защитных сооружений.

Напомним, 18 октября Запорожье в очередной раз потерпело удары российских террористов. Попали в стадион, частные дома, многоэтажку – самое сердце города. Тогда ракета С-300 убила две семейные пары. В одной из семей мужу Даниле было 23 года, его жене Диане – всего 20.

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