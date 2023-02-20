"Результаты встречи повлияют на поле боя" — Зеленский о переговорах с Байденом

Байден во время визита в Киев провел встречу с Зеленским, и они вместе вышли на пресс-конференцию.

Переговоры украинской стороны с президентом США Джо Байденом во время его визита в Киев были очень плодотворными, результаты которых отразятся на поле боя.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

"Сегодняшние переговоры с Джо Байденом были плодотворными, очень важными и очень решающими... Результаты обязательно повлияют на поле боя. Мы надеемся, что этот 2023 год станет годом победы", — заявил Зеленский.

Президент сказал, что Украину ждет "очень тяжелый период". В то же время он заверил, что Украина достигнет "исторических достижений" благодаря помощи США и других стран-партнеров.

Ранее Зеленский рассказывал, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также об украинском народе, переживающем сегодня чрезвычайно тяжелые времена. В свою очередь, Байден рассказал о намерении обсудить, как Соединенные Штаты и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.

Напомним, президент США Джо Байден в Киеве анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что визит Байдена является стратегическим. В частности, украинские власти ожидают решения ряда вопросов в контексте борьбы с российскими оккупантами.