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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4038
Время на прочтение
1 мин

Результаты выборов в Армении, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 8 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Никол Пашинян

Никол Пашинян / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 июня 2026 года:

  • Стали известны первые результаты выборов в Армении: кто лидирует Читать далее –>

  • Враг ночью массированно атаковал крупный областной центр: раздались взрывы Читать далее –>

  • Краковые изменения в Кремле: Портников рассказал, что Путин больше не держит удар Читать далее –>

  • Израиль проигнорировал просьбу Трампа и атаковал Иран Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
4038
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