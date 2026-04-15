РФ активизировала наступление по всей линии фронта: Сырский назвал самые горячие направления
Армия РФ активизировала наступательные деяния практически по всей полосы фронта протяженностью около 1200 км.
Российская армия усилила наступательную активность на фронте, воспользовавшись изменениями погодных условий. Самыми горячими участками фронта в течение последнего месяца остаются Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское направления, где продолжаются самые интенсивные бои.
Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Мы должны перехватывать стратегическую инициативу, поэтому ведем активную оборону. Благодаря этому в марте наши войска возобновили контроль над почти 50 кв. км. территории, которая была оккупирована противником», — добавил главком.
В Силах обороны отмечают, что компенсируют численное превосходство противника качеством ведения боевых действий, заставляя его действовать по правилам наших бойцов и откладывать сроки выполнения своих задач.
Кроме того, для ослабления наступательного потенциала РФ украинские военные поддерживают высокий уровень поражения военных, оборонно-промышленных и других объектов на территории России, обеспечивающих ведение войны.
Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали около 820 российских окупантов. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 1,31 млн. военных. Российские войска продолжают нести значительные потери и в вооружении, что существенно ослабляет их боевой потенце.