РФ активизировала наступление по всей линии фронта: Сырский назвал самые горячие направления

Сырский / © Александр Сырский

Российская армия усилила наступательную активность на фронте, воспользовавшись изменениями погодных условий. Самыми горячими участками фронта в течение последнего месяца остаются Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское направления, где продолжаются самые интенсивные бои.

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Мы должны перехватывать стратегическую инициативу, поэтому ведем активную оборону. Благодаря этому в марте наши войска возобновили контроль над почти 50 кв. км. территории, которая была оккупирована противником», — добавил главком.

В Силах обороны отмечают, что компенсируют численное превосходство противника качеством ведения боевых действий, заставляя его действовать по правилам наших бойцов и откладывать сроки выполнения своих задач.

Кроме того, для ослабления наступательного потенциала РФ украинские военные поддерживают высокий уровень поражения военных, оборонно-промышленных и других объектов на территории России, обеспечивающих ведение войны.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали около 820 российских окупантов. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 1,31 млн. военных. Российские войска продолжают нести значительные потери и в вооружении, что существенно ослабляет их боевой потенце.