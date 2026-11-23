Последствия атаки РФ по аптеке в Сумской области / © Суспільне

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В понедельник, 23 ноября, российские войска атаковали приграничный город Середина-Буда на Сумщине. Под удар шести вражеских FPV-дронов попала местная аптека. В результате атаки 69-летний мужчина получил тяжелые ранения, когда пытался укрыться от взрывов внутри аптеки.

Об этом рассказала руководитель исполкома Середино-Будского городского совета Ксения Пятница в комментарии для «Суспільного».

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Удар РФ по Сумской области: что известно об атаке на аптеку

По словам чиновницы, в момент начала атаки мужчина ехал мимо аптеки на велосипеде. Услышав взрывы от попадания первых двух беспилотников, он решил укрыться внутри здания. Однако один из следующих FPV-дронов залетел прямо в помещение, где находился пенсионер.

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В результате взрыва мужчина получил тяжелое ранение ноги. Очевидцы, оказавшиеся рядом, оказали ему медицинскую помощь. Пострадавшего должны были доставить в больницу в Шостке.

«Российские армейцы целенаправленно атаковали аптеку», — подчеркнула Ксения Пятница.

© Суспільне

© Суспільне

Аптека находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома. По словам представительницы местных властей, российские военные били именно по этому гражданскому объекту.

В результате атаки помещение аптеки получило значительные разрушения. Первыми ударами был поврежден коридор, а последующими почти полностью уничтожен торговый зал.

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Напомним, это не первый удар российских войск по гражданской инфраструктуре за 23 ноября. В частности, в этот день оккупанты атаковали Вознесеновский район Запорожья. Попадание пришлось на здание неработающей частной клиники. В результате атаки погибли три человека, еще один человек получил ранения.

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