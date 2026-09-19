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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала Балаклею дроном: два человека погибли, продолжаются поиски

В Балаклее на Харьковщине российский беспилотник попал в частный дом — по предварительным данным, погибли два человека, на месте идет поисково-спасательная операция.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Российские войска атаковали Балаклею Харьковской области беспилотником.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

По его словам, вражеский БПЛА попал в частный жилой дом.

По предварительной информации, в результате атаки погибли два человека.

На месте идет поисково-спасательная операция. Информация о других возможных последствиях удара уточняется.

Напомним, что ранее РФ ударила боевым дроном по многоэтажке в Харькове.

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