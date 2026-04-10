РФ атаковала большие энергообъекты: разрушения значительны, тысячи людей остались без света

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

В ночь на 10 апреля российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Тысячи людей остались без света.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

Оккупанты ударили по двум крупным энергетическим объектам на юге Одесской области. Инфраструктура испытала значительные разрушения.

«Ночью 10 апреля энергетика снова была под прицелом врага. Временно без электроснабжения остаются 11,1 тыс. семей», — говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, 10 апреля на территории Одесской области действуют графики стабилизационных отключений света. Впрочем, исключением является Одесса, где отключения экстренные.

Этой ночью областной центр находился под массированной атакой российских беспилотников. В результате атаки были повреждены важные объекты. В частности, россияне избивали по энергетической и портовой инфраструктуре Одесской области. Прошло без пострадавших.

«Повреждения привели к нарушениям в электроснабжении. Также получили повреждения пустые резервуары и оборудование порта», — подчеркнул глава ОВА Олег Кипер.