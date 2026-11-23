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РФ атаковала большой город Украины: повреждено здание частной клиники, есть погибшие (фото)
Российская армия продолжает атаковать Запорожье.
В понедельник, 23 ноября, российские войска атаковали Вознесеновский район Запорожья. По предварительной информации, вражеский удар пришелся на здание неработающей частной клиники.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Удар РФ по Запорожью: что известно об атаке на Вознесеновский район
«Россияне атаковали Вознесеновский район Запорожья. Попадание в здание неработающей частной клиники. По состоянию на данный момент также известно о трех погибших», — сообщил Семикин.
В результате удара еще один человек получил ранения. На третьем этаже здания возник пожар, который уже локализовали. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщили в ОВА.
Напомним, это не первая российская атака на Запорожье 23 ноября. Утром оккупанты ударили FPV-дроном по Космическому району города. В результате удара ранения получила женщина, которой оказали медицинскую помощь.