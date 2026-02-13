- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 10k
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала большой областной центр: дроны попали в жилые многоэтажки
В результате ночной атаки дронами в Одессу известно о четырех пострадавших.
В ночь 13 февраля армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. Зафиксированы повреждения в двух районах города. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лисак.
«Произошли попадания в два многоэтажных жилых дома. Повреждены квартиры на верхних этажах. К счастью, без человеческих жертв, дальнейшего возгорания и детонации», - сообщил чиновник.
Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автосервис. Возникшие на местах пожары оперативно ликвидированы. Взрывной волной повреждено остекление в детском саду и гимназии.
Фото
Атака на Одесскую область
С вечера 12 февраля армия РФ атаковала Украину беспилотниками. В Одессе тревога продолжалась с 21:25 до 23:44, а потом еще и с 05:54 до 06:04.
В результате вражеской атаки в Одесском районе произошли перебои с электричеством, водой и отоплением. В регионе была повреждена жилищная, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктуры. Пострадали четыре человека.