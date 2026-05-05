РФ атаковала большой областной центр: над городом дым, есть погибшие
В Днепре после вражеского удара загорелась территория предприятия.
В результате атаки РФ на Днепр, произошедшей вечером 5 мая, на территории одного из предприятий возник пожар.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.
По его словам, пострадали 9 человек. Один из раненых мужчин находится в тяжелом состоянии.
«Это 43-летняя женщина и мужчины 41 и 56 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести», — сообщил Александр Ганжа.
Также добавил, что еще три человека погибли. В настоящее время медики оказывают всем необходимую помощь.
По информации Владимира Зеленского, в результате атаки по Днепру погибли 4 человека.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали жителей города об опасности, зафиксировав движение объекта в сторону областного центра: «Скоростная цель на Днепр!».
Напомним, в Броварах на Киевщине в результате атаки вражеского беспилотника ранения получили два человека, медики оказали им помощь на месте.