ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
385
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала большой областной центр: "прилеты" сразу в нескольких районах, задело дома

Российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками — под обстрел попали не менее трех районов города.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Комментарии
Харьков

Харьков / © ТСН.ua

В ночь на 29 апреля российские кафиры нанесли удар боевыми дронами по Харькову. Попадание зафиксировано в Основянском, Слободском и Немышлянском районах.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, в Основянском районе дрон попал в инфраструктурный объект. Также в этом же районе зафиксировано еще одно попадание — последствия уточняются. Повреждено остекление окон гипермаркета, автомобиль и два автобуса - это последствия вражеских обстрелов в Основянском районе Харькова.

Еще один удар пришелся по Слободскому району. В многоквартирных домах вблизи места прилета выбиты окна.

Кроме того, зафиксировано попадание в Немышлянском районе города.

В то же время, все детали относительно последствий атаки уточняются. В результате попадания в Немышлянском районе есть один пострадавший человек. В Немышлянском районе в результате попадания вражеского дрона в дерево повреждено около 10 частных домов.

Напомним, что несколько дней назад Харьков и часть области остались без света.

Причиной послужило повреждение высоковольтной линии.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
385
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie