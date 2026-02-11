Враг атаковал Харьковщину / © reuters.com

Российские захватчики в ночь на 11 февраля атаковали ударным беспилотником частное домовладение в городе Богодухов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он заявил, что в результате удара погибли трое детей.

«Также от полученных травм скончался 34-летний мужчина, который находился вместе с детьми в частном доме», — говорится в сообщении.

Помимо этого, пострадала 74-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали дроном автомобиль, развозивший хлеб жителям Боровской общины Харьковской области.

Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска ударили беспилотниками типа Молния по Шевченковскому району Харькова.