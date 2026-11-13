РФ атаковала частный сектор крупного областного центра: погиб подросток, из-под завалов достают людей

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Российские войска нанесли удар по частному сектору Запорожья . В результате атаки погиб 17-летний парень. Есть травмированные.

Об этом сообщил в.и.о главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

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"Россияне атаковали частный сектор Запорожья", - проинформировал чиновник.

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По его словам, из-под завалов спасатели достали четырех человек: 35-летнюю женщину, 10-летнего мальчика, 34-летнего мужчину и 58-летнюю женщину. Пострадавших госпитализировали.

Заметим, в Запорожском районе была объявлена «красная» воздушная тревога с 06:19 до 07:41.

Напомним, этой ночью РФ атаковала Киев. В результате удара вспыхнул пожар в медицинском учреждении в Шевченковском районе. Кроме того, произошло разрушение на втором этаже. Прошло без жертв. Из больницы эвакуировали несколько десятков человек.







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