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РФ атаковала Чернигов: первые детали о последствиях
Россияне ударили реактивным «Шахедом» по северным окрестностям Чернигова днем 11 июля, под прицелом оказался объект критической инфраструктуры.
Сегодня, 11 июля, российские войска нанесли удар по территории Чернигова.
Об этом передает пресс-служба Черниговского городского совета.
Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове. В результате вражеской атаки ранения получил сотрудник объекта.
Кроме того, повреждены окна в трех частных жилых домах.
В Черниговской ГВА уточнили, что реактивный «Шахед» упал на северных окраинах Чернигова.
Ранее сообщалось, что на севере Чернигова в результате вражеских обстрелов потерпел разрушения сортировочный терминал «Новой почты».