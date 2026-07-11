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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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588
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1 мин

РФ атаковала Чернигов: первые детали о последствиях

Россияне ударили реактивным «Шахедом» по северным окрестностям Чернигова днем 11 июля, под прицелом оказался объект критической инфраструктуры.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удары по Черниговщине. Иллюстративный коллаж

Удары по Черниговщине. Иллюстративный коллаж

Сегодня, 11 июля, российские войска нанесли удар по территории Чернигова.

Об этом передает пресс-служба Черниговского городского совета.

Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове. В результате вражеской атаки ранения получил сотрудник объекта.

Кроме того, повреждены окна в трех частных жилых домах.

В Черниговской ГВА уточнили, что реактивный «Шахед» упал на северных окраинах Чернигова.

Ранее сообщалось, что на севере Чернигова в результате вражеских обстрелов потерпел разрушения сортировочный терминал «Новой почты».

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Дата публикации
Количество просмотров
588
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