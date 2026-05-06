РФ атаковала детский садик в Сумах: что известно о пострадавших и погибших (фото, видео)

Атака РФ на Сумы по детскому саду 6 мая / © ГСЧС Украины

В Сумах из-за попадания беспилотника в детсад погибли две женщины. Еще семь человек получили травмы разной тяжести.

О деталях вражеской атаки сообщили и. Сумского городского головы Артем Кобзарь и начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По информации главы Сумской ОВА, удар пришелся по зданию учебного заведения.

«К сожалению, в результате российского удара по зданию учебного заведения в Сумах погибли двое его работниц. Это женщины 48 и 45 лет. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил Олег Григоров.

Артем Кобзарь также подтвердил количество жертв и пострадавших:

«По состоянию на данный момент известно о 7 пострадавших в результате вражеского удара по Сумам. К сожалению, два человека погибли. От имени Сумской городской территориальной общины и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших».

Всем семью пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Большинство из них будут лечиться амбулаторно, однако один человек находится в тяжелом состоянии. По данным ОВА, в больнице остается 52-летняя женщина, получившая серьезные ранения при взрыве.

В общей сложности во время утренней атаки на город было зафиксировано около 10 враждебных БПЛА. Силам обороны удалось сбить часть беспилотников, однако два дрона типа «Shahed» попали в здание детского сада.

На месте попадания продолжают работать все соответствующие службы, идет ликвидация последствий удара. Психологи и медики оказывают помощь очевидцам и родственникам погибших.

Также сегодня утром РФ атаковала Харьков. В Новобаварском районе произошло попадания дрона в жилой дом. В общей сложности повреждено семь частных домов. Есть потерпевшие.

Кроме этого, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому массиву Харькова.

