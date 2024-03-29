РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: повреждены несколько энергообъектов, есть пострадавшие

Ночью против 29 марта армия РФ массированно атаковала Днепропетровскую область ракетами и беспилотниками. Повреждены несколько энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, на одном из энергообъектов пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В Каменском оккупанты разбили дачный кооператив. Разрушены три дачных дома, а четыре — повреждены. Изуродованные автомобили. Известно о пяти раненых в результате атаки РФ. Среди них – пятилетняя девочка, которая будет лечиться амбулаторно. Также пострадали 19-летняя девушка, 47-летняя женщина, а также двое мужчин, 36 и 47 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Лысак сообщил, что ночью ПВО сбило над областью десять беспилотников в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах. Над Днепром уничтожили четыре ракеты.

"Не прекращается и террор Никопольщины. Из-за атаки поврежден санаторий, три частных дома, хозяйственные постройки. Враг ударил по Марганецкой общине и Никополю. Уничтожен магазин. Поврежден павильон по ремонту одежды. Люди цели", — подчеркнул Лысак.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что этой ночью россияне ударили по энергетике. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий.

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