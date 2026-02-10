ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
706
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала дронами один из городов: есть ранены, в частности ребенок

В течение суток россияне атаковали Запорожскую область из разных типов вооружения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Игрушка.

Игрушка. / © Getty Images

Ночью против 10 февраля российская армия атаковали беспилотниками Вольнянск Запорожской области. Ранения в результате вражеского обстрела получили четыре человека.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

«Рани получили две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет», — подчеркнул чиновник.

В целом, по данным чиновника, за сутки российские оккупанты нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области. Россияне совершили авиационные удары, атаки с артриллерии, БПЛА, с РСЗО.

Как сообщалось, с ночи Россия атаковала Украину ударными БПЛА. В частности, дроны фиксировали в Сумской области и возле Харькова.

Ночью враг нанес удар беспилотником «Молния» по Шевченковскому району Харькова. Удар произошел недалеко от жилых домов — повреждены несколько авто и выбиты окна в пятиэтажках вокруг места удара.

Дата публикации
Количество просмотров
706
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie