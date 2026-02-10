РФ атаковала дронами один из городов: есть ранены, в частности ребенок

Игрушка. / © Getty Images

Ночью против 10 февраля российская армия атаковали беспилотниками Вольнянск Запорожской области. Ранения в результате вражеского обстрела получили четыре человека.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

«Рани получили две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет», — подчеркнул чиновник.

В целом, по данным чиновника, за сутки российские оккупанты нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области. Россияне совершили авиационные удары, атаки с артриллерии, БПЛА, с РСЗО.

Как сообщалось, с ночи Россия атаковала Украину ударными БПЛА. В частности, дроны фиксировали в Сумской области и возле Харькова.

Ночью враг нанес удар беспилотником «Молния» по Шевченковскому району Харькова. Удар произошел недалеко от жилых домов — повреждены несколько авто и выбиты окна в пятиэтажках вокруг места удара.