РФ атаковала дронами один из пунктов пропуска на границе: он остановил работу, детали.

Атака на ККП "Орловка". / © Государственная таможенная служба Украины

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 22 ноября российские беспилотники атаковали международный паромный пункт пропуска «Орловка», соединяющий Украину с Румынией.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

"Враг атаковал пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Международный пункт пропуска "Орловка" временно приостанавливает работу", - говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что повреждена инфраструктура паромного комплекса. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий.

© Государственная таможенная служба Украины

© Государственная таможенная служба Украины

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил , что этой ночью российская армия атаковала юг области. По предварительным данным, два человека пострадали.

Несмотря на работу сил ПВО, зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения: фасады, крыши и остекление административных зданий. Кроме того, на автостоянке повреждены получили 11 грузовиков.

Напомним, этой ночью в Крыму раздавались взрывы. Местные жители массово сообщали о пролетах беспилотников, работе российской ПВО, стрельбе и взрывах. В частности, в Симферополе.