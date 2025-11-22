- Дата публикации
РФ атаковала дронами один из пунктов пропуска на границе: он остановил работу, детали.
Во время атаки была повреждена инфраструктура паромного комплекса.
В ночь на 22 ноября российские беспилотники атаковали международный паромный пункт пропуска «Орловка», соединяющий Украину с Румынией.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
"Враг атаковал пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Международный пункт пропуска "Орловка" временно приостанавливает работу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждена инфраструктура паромного комплекса. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил , что этой ночью российская армия атаковала юг области. По предварительным данным, два человека пострадали.
Несмотря на работу сил ПВО, зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения: фасады, крыши и остекление административных зданий. Кроме того, на автостоянке повреждены получили 11 грузовиков.
Напомним, этой ночью в Крыму раздавались взрывы. Местные жители массово сообщали о пролетах беспилотников, работе российской ПВО, стрельбе и взрывах. В частности, в Симферополе.