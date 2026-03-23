РФ атаковала дронами портовую инфраструктуру Одесчины
Россияне устроили дроновую атаку по Одесчине. Под прицелом находилась гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
“Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбито остекление. Повреждение получил также склад на территории порта», — отметил он.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация.
Ранее сообщалось, что россияне били по Кривому Рогу - двое мужчин получили ранения, они доставлены в больницу.