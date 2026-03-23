РФ атаковала дронами портовую инфраструктуру Одесчины

Гражданская инфраструктура Одесчины снова подверглась массированной атаке вражеских дронов.

РФ атаковала Одессу

РФ атаковала Одессу

Россияне устроили дроновую атаку по Одесчине. Под прицелом находилась гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

“Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбито остекление. Повреждение получил также склад на территории порта», — отметил он.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация.

Ранее сообщалось, что россияне били по Кривому Рогу - двое мужчин получили ранения, они доставлены в больницу.

