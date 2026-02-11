РФ атаковала дроном авто медиков на Харьковщине: есть погибшая и раненые (фото)

Сгоревшее авто первичной медицинской помощи после атаки российским дроном / © Национальная полиция Украины

В Харьковской области 11 февраля российский дрон атаковал служебный автомобиль первичной медицинской помощи. В результате удара погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Около 13:00 на трассе Киев — Харьков — Довжанский, недалеко от села Борщевка, вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль первичной медицинской помощи.

После удара транспорт загорелся. В салоне находились пять человек — медики и гражданские.

Одна женщина погибла на месте, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и профильные службы. Полиция документирует преступление, совершенное российскими военными против мирного населения Харьковщины. Начато досудебное расследование по статье о военных преступлениях.

Напомним, 10 февраля на Харьковщине россияне атаковали дроном машину с хлебом, которая направлялась к жителям Боровской громады. Инцидент произошел в селе Оскол. В результате удара и.о. старосты Сергей Никорич получил легкие ранения, а транспортное средство полностью сгорело.

А ночная атака российским БпЛА «Герань-2» на Харьковщину 11 февраля обернулась страшной трагедией для Богодухова. Вражеский дрон полностью разрушил дом семьи, которая только что переехала из приграничья, в поисках безопасности. В результате удара погибли 34-летний мужчина и трое его детей. Беременную жену погибшего с ранениями доставили в больницу.