РФ атаковала дроном авто медиков на Харьковщине: есть погибшая и раненые (фото)
Российские войска прицельно атаковали медицинский транспорт в Изюмском районе, в котором находилось пять человек.
В Харьковской области 11 февраля российский дрон атаковал служебный автомобиль первичной медицинской помощи. В результате удара погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
Около 13:00 на трассе Киев — Харьков — Довжанский, недалеко от села Борщевка, вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль первичной медицинской помощи.
После удара транспорт загорелся. В салоне находились пять человек — медики и гражданские.
Одна женщина погибла на месте, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и профильные службы. Полиция документирует преступление, совершенное российскими военными против мирного населения Харьковщины. Начато досудебное расследование по статье о военных преступлениях.
Напомним, 10 февраля на Харьковщине россияне атаковали дроном машину с хлебом, которая направлялась к жителям Боровской громады. Инцидент произошел в селе Оскол. В результате удара и.о. старосты Сергей Никорич получил легкие ранения, а транспортное средство полностью сгорело.
А ночная атака российским БпЛА «Герань-2» на Харьковщину 11 февраля обернулась страшной трагедией для Богодухова. Вражеский дрон полностью разрушил дом семьи, которая только что переехала из приграничья, в поисках безопасности. В результате удара погибли 34-летний мужчина и трое его детей. Беременную жену погибшего с ранениями доставили в больницу.