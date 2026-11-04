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РФ атаковала две области на западе Украины: загорелся жилой дом, ударили и по энергетике — детали
Российские беспилотники повредили объект энергетической инфраструктуры в Тернопольской области и вызвали пожар в частном доме в Ровенской области.
В результате российской атаки 4 ноября в Ровенском районе на Ровенщине загорелся частный дом.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram.
Детали чиновник пообещал сообщить позже.
«Будьте осторожны. Напоминаю, ни в коем случае не трогайте обломки беспилотников. Тревога продолжается», — отметил он.
В Тернопольской области вследствие вражеской атаки произошло попадание БпЛА в Тернопольском районе.
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух в Telegram.
«Поврежден объект энергетической инфраструктуры. Все соответствующие службы выехали на место происшествия и работают над ликвидацией последствий атаки», — написал чиновник.
Ранее мы сообщали о том, что РФ неожиданно атаковала Ровенщину: пылало гражданское предприятие, есть погибший.