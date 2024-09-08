РФ атаковала энергетические объекты в шести областях: будут ли отключения света

За прошедшие сутки враг нанес удары по энергетическим объектам в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Атаки подверглись энергетическим объектам в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. В Харьковской и Сумской областях из-за боевых действий произошло обесточивание подстанций и бытовых потребителей, но питание было восстановлено по резервной схеме.

В Донецкой области в результате артобстрела пострадало здание энергетического объекта, однако пострадавших нет. В Днепропетровской области атака дрона на подстанцию привела к выключению оборудования и обесточиванию бытовых и промышленных потребителей, частично питание уже возобновлено.

Кроме того, в Киевской области во время работ на энергетическом объекте обнаружили опасный предмет, обезвреженный.

В Минэнерго сообщили, сегодня ограничения электроэнергии для потребителей не предусмотрены. Все изменения в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах местных облэнерго.

Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк отметил, что продолжительность отключений света зимой будет зависеть от двух факторов: температурного режима на улице и активности обстрелов со стороны России.

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