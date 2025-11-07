ТСН в социальных сетях

Украина
241
1 мин

РФ атаковала энергетику 4 областей Украины: где действуют графики отключений света

Оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре сразу в четырех областях Украины. Графики отключений света 7 ноября действуют с 08:00 до 21:00.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака на энергетический объект / Иллюстративное фото

Атака на энергетический объект / Иллюстративное фото / © ДТЕК

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Графики почасовых отключений света 7 ноября применяются в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Одесчины, Харьковщины, Днепропетровщины и Запорожья. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить поставки электроэнергии.

Графики почасовых отключений света 7 ноября применяются с 08:00 до 21:00 в большинстве областей Украины. В то же время с 08:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В Минэнерго призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы — утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, накануне «Укрэнерго» анонсировало вынужденные ограничения потребления электроэнергии в большинстве областей из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

К слову, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что графики отключения света могут смягчиться или исчезнуть с началом отопительного сезона. Он объяснил, что включение центрального отопления снижает потребление электроэнергии. Ситуация улучшится, если не будет эффективных атак РФ.

241
