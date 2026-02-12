- Дата публикации
РФ атаковала энергетику одной из областей: какие последствия
Из-за атаки на энергетику Одесчины повреждение подстанции.
Армия РФ 12 февраля в очередной раз ударила по Одесщине. Атакованный энергетический объект.
Об этом сообщает ДТЭК.
Как отмечается, это уже 31 крупная подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг.
«Разрушения значительны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние», — констатировали в ДТЭК.
На месте уже работают соответствующие службы. Специалисты обещают приложить максимум усилий, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки. И главной задачей сейчас возвращение электричества объектам критической инфраструктуры.
Часть Одессы без воды
Впоследствии стало известно, что есть обесточивание объектов водопроводной системы. Да, без водоснабжения остаются потребители:
Киевского района Одессы;
части Хаджибейского района Одессы
с. Лиманка
с. Красный хутор
ж/м «Радужный»
ж/м «Совиньон 1–5»
ж/м «Черноморка»
ЖКУ «Таирово».
Фиксируют также понижение давления водоснабжения в Хаджибейском и Приморском районах города.
«Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется», — подчеркнули в «Инфоксводоканал».
Ранее мы писали, что 11 февраля из-за новых ударов РФ по критической инфраструктуре применяются аварийные отключения. Графики бездействовали в трех областях.