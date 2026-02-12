ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
273
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала энергетику одной из областей: какие последствия

Из-за атаки на энергетику Одесчины повреждение подстанции.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Энергетика

Энергетика / © Министерство энергетики и угольной промышлености

Армия РФ 12 февраля в очередной раз ударила по Одесщине. Атакованный энергетический объект.

Об этом сообщает ДТЭК.

Как отмечается, это уже 31 крупная подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг.

«Разрушения значительны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние», — констатировали в ДТЭК.

На месте уже работают соответствующие службы. Специалисты обещают приложить максимум усилий, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки. И главной задачей сейчас возвращение электричества объектам критической инфраструктуры.

Часть Одессы без воды

Впоследствии стало известно, что есть обесточивание объектов водопроводной системы. Да, без водоснабжения остаются потребители:

  • Киевского района Одессы;

  • части Хаджибейского района Одессы

  • с. Лиманка

  • с. Красный хутор

  • ж/м «Радужный»

  • ж/м «Совиньон 1–5»

  • ж/м «Черноморка»

  • ЖКУ «Таирово».

Фиксируют также понижение давления водоснабжения в Хаджибейском и Приморском районах города.

«Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется», — подчеркнули в «Инфоксводоканал».

Ранее мы писали, что 11 февраля из-за новых ударов РФ по критической инфраструктуре применяются аварийные отключения. Графики бездействовали в трех областях.

Дата публикации
Количество просмотров
273
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie