РФ атаковала энергетику одной из областей: какие последствия

Армия РФ 12 февраля в очередной раз ударила по Одесщине. Атакованный энергетический объект.

Об этом сообщает ДТЭК.

Как отмечается, это уже 31 крупная подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг.

«Разрушения значительны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние», — констатировали в ДТЭК.

На месте уже работают соответствующие службы. Специалисты обещают приложить максимум усилий, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки. И главной задачей сейчас возвращение электричества объектам критической инфраструктуры.

Часть Одессы без воды

Впоследствии стало известно, что есть обесточивание объектов водопроводной системы. Да, без водоснабжения остаются потребители:

Киевского района Одессы;

части Хаджибейского района Одессы

с. Лиманка

с. Красный хутор

ж/м «Радужный»

ж/м «Совиньон 1–5»

ж/м «Черноморка»

ЖКУ «Таирово».

Фиксируют также понижение давления водоснабжения в Хаджибейском и Приморском районах города.

«Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется», — подчеркнули в «Инфоксводоканал».

Ранее мы писали, что 11 февраля из-за новых ударов РФ по критической инфраструктуре применяются аварийные отключения. Графики бездействовали в трех областях.