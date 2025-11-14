- Дата публикации
РФ атаковала энергообъект на Одесчине: детали от власти с фото
Хотя силы ПВО уничтожили большинство целей на Одесчине, в результате попадания вспыхнули пожары, есть повреждения и пострадавший.
Российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами в ночь на 14 ноября. Повреждена гражданская инфраструктура и объект энергетики.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Под российскую атаку беспилотниками попал юг Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей. В то же время, произошли повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики.
Из-за атаки на энергообъект вспыхнули пожары, повреждены расположенный рядом жилой дом и крыша гаража. Чрезвычайники оперативно локализовали возгорание.
Из-за российских ударов пострадал один человек, который уже получил помощь.
Над ликвидацией последствий атаки работают соответствующие службы. Объекты жизнеобеспечения работают от резервного питания.
Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по Украине, применив 430 дронов, 13 баллистических ракет и 6 крылатых ракет. Основное направление удара — Киев. Также пострадали Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области. ПВО сбила/подавила 419 вражеских целей.