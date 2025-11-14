РФ атаковала энергообъект на Одесчине: детали от власти с фото

Энергетик устраняет последствия российской атаки / © ТСН.ua

Российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами в ночь на 14 ноября. Повреждена гражданская инфраструктура и объект энергетики.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Под российскую атаку беспилотниками попал юг Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей. В то же время, произошли повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики.

Из-за атаки на энергообъект вспыхнули пожары, повреждены расположенный рядом жилой дом и крыша гаража. Чрезвычайники оперативно локализовали возгорание.

Из-за российских ударов пострадал один человек, который уже получил помощь.

Над ликвидацией последствий атаки работают соответствующие службы. Объекты жизнеобеспечения работают от резервного питания.

Пожар в Одесской области в результате атаки 14 ноября

Обломок российского дрона «Герань» в Одесской области после атаки 14 ноября

Последствия атаки на Одесскую область 14 ноября

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по Украине, применив 430 дронов, 13 баллистических ракет и 6 крылатых ракет. Основное направление удара — Киев. Также пострадали Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области. ПВО сбила/подавила 419 вражеских целей.

