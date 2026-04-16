ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
213
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала энергосистему: где в Украине нет света

Оккупанты совершили массированную атаку на энергообъекты Украины, повлекшие новые обесточивания в ряде областей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
After the shelling, several regions remain without electricity

After the shelling, several regions remain without electricity / © pixabay.com

В результате обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Сегодня применение ограничений не прогнозируется», — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированной части Донбасса произошел масштабный сбой электроснабжения. Без света остались Донецк, Мариуполь и ряд других городов региона.

По прогнозам нардепа Сергея Нагорняка, весной отключения света в Украине будут короткими, но летом из-за жары они станут более продолжительными, поскольку поврежденная тепло- и гидроэнергетика не способна покрывать вечерние пики.

Дата публикации
Количество просмотров
213
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie