РФ атаковала энергосистему: где в Украине нет света

После обстрелов без света остаются несколько областей

В результате обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Сегодня применение ограничений не прогнозируется», — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированной части Донбасса произошел масштабный сбой электроснабжения. Без света остались Донецк, Мариуполь и ряд других городов региона.

По прогнозам нардепа Сергея Нагорняка, весной отключения света в Украине будут короткими, но летом из-за жары они станут более продолжительными, поскольку поврежденная тепло- и гидроэнергетика не способна покрывать вечерние пики.