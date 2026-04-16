РФ атаковала энергосистему: где в Украине нет света
Оккупанты совершили массированную атаку на энергообъекты Украины, повлекшие новые обесточивания в ряде областей.
В результате обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщили в Минэнерго.
«Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Сегодня применение ограничений не прогнозируется», — говорится в сообщении.
Напомним, во временно оккупированной части Донбасса произошел масштабный сбой электроснабжения. Без света остались Донецк, Мариуполь и ряд других городов региона.
По прогнозам нардепа Сергея Нагорняка, весной отключения света в Украине будут короткими, но летом из-за жары они станут более продолжительными, поскольку поврежденная тепло- и гидроэнергетика не способна покрывать вечерние пики.