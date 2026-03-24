Украина
271
2 мин

РФ атаковала энергосистему: где в Украине нет света и действуют графики

В промежутке с 16:00 до 22:00 в Украине запланированы почасовые отключения света для всех категорий потребителей.

Ирина Лабьяк
Отключение света в Украине / © ТСН

Российские оккупанты совершили массированную атаку на энергообъекты Украины, вызвав новые обесточивания в шести областях. Энергетики уже работают над восстановлением, однако потребителей ждут ограничения.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

В ночь на 24 марта враг нанес очередной массированный удар ракетами и дронами по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В результате этой атаки, а также артиллерийских обстрелов вдоль линии фронта, по состоянию на утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в Одесской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Из-за последствий как последней, так и предыдущих массированных атак РФ в большинстве регионов до конца суток будут действовать ограничения мощности для промышленных предприятий.

Кроме того, в промежутке с 16:00 до 22:00 запланированы почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.

Подробную информацию о времени и продолжительности отключений по конкретному адресу рекомендуется проверять на официальных ресурсах облэнерго в вашем регионе.

К слову, по прогнозам нардепа Сергея Нагорняка, весной отключения света в Украине будут короткими, но летом из-за жары они станут более длительными, поскольку поврежденная тепло- и гидроэнергетика не способна покрывать вечерние пики. Ситуацию спасают частные инвестиции в промышленные аккумуляторы: бизнес уже установил 500 МВт мощностей, а к зиме этот показатель может вырасти до 800 МВт, что поможет балансировать систему.

