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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала еще два города: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди

Россияне ударили по пятиэтажке в Изюме и атаковали город Лозовую Харьковской области.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Коллаж иллюстративный

Коллаж иллюстративный

Днем, 29 октября, российские войска еще раз массированно атаковали Харьковщину. В частности, под ударом РФ оказались два города — Лозовая и Изюм.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Лозовая

В результате удара по Лозовой пострадали 64-летний, 68-летний, 44-летний, 64-летний, 60-летний и 68-летний мужчины. Всех госпитализировали с взрывными ранениями. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

В комментарии «Суспильному», мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал, что город находился под комбинированным ударом РФ.

«За сегодня уже четыре удара — одна „Бандероль“ и три „Шахеда“. Три удара по самой Лозовой, один по одному из старостинских округов. Бьют по критической инфраструктуре и частному сектору. Эти атаки нацелены на уничтожение жителей Лозовщины», — сказал Сергей Зеленский.

Изюм

В Изюме россияне влупили КАБом в 5-этажное здание. В результате произошло частичное разрушение с 1 по 5 этажи.

Под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция. В результате вражеской атаки, по предварительной информации, пострадали 5 человек. Всем оказывается медицинская помощь.

Напомним, что сегодня РФ ударила по электропоезду Днепр — Запорожье на железнодорожном вокзале в Днепре. В результате удара погибли 14 человек, есть раненые.

Кроме того, РФ ударила по центру Чернигова, в результате чего погибли 15-летние школьницы.

Также в Кременчуге (Полтавская область) вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом. По последним данным, трое погибших. Среди пострадавших есть трое детей.

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