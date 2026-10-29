РФ атаковала еще два города: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди

Коллаж иллюстративный

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Днем, 29 октября, российские войска еще раз массированно атаковали Харьковщину. В частности, под ударом РФ оказались два города — Лозовая и Изюм.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Лозовая

В результате удара по Лозовой пострадали 64-летний, 68-летний, 44-летний, 64-летний, 60-летний и 68-летний мужчины. Всех госпитализировали с взрывными ранениями. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

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В комментарии «Суспильному», мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал, что город находился под комбинированным ударом РФ.

«За сегодня уже четыре удара — одна „Бандероль“ и три „Шахеда“. Три удара по самой Лозовой, один по одному из старостинских округов. Бьют по критической инфраструктуре и частному сектору. Эти атаки нацелены на уничтожение жителей Лозовщины», — сказал Сергей Зеленский.

Изюм

В Изюме россияне влупили КАБом в 5-этажное здание. В результате произошло частичное разрушение с 1 по 5 этажи.

Под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция. В результате вражеской атаки, по предварительной информации, пострадали 5 человек. Всем оказывается медицинская помощь.

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Напомним, что сегодня РФ ударила по электропоезду Днепр — Запорожье на железнодорожном вокзале в Днепре. В результате удара погибли 14 человек, есть раненые.

Кроме того, РФ ударила по центру Чернигова, в результате чего погибли 15-летние школьницы.

Также в Кременчуге (Полтавская область) вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом. По последним данным, трое погибших. Среди пострадавших есть трое детей.

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