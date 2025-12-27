РФ атаковала газовую инфраструктуру и ТЭЦ "Нафтогаза" - детали

Враг атаковал шахедами газовую инфраструктуру и ТЭЦ Группы Нафтогаз

В эти сутки, 27 декабря, российские войска в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом передает пресс-служба «Нафтогаза».

Отмечается, что россияне били «шахедами» по объектам добычи и ТЭЦ Группы Нафтогаз.

«Очевидно, что эти атаки синхронизируются с похолоданием — враг пытается воспользоваться морозами и пиковыми нагрузками, чтобы вывести систему из строя. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Напомним, что сегодня, 27 декабря, армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Оккупанты запустили десять «Кинжалов», пол тысячи дронов и десятки ракет.

В результате атаки в столице один человек погиб. Еще 28 человек получили ранения.