РФ атаковала "Градами", бомбами и ракетами С-300 11 населенных пунктов в Донецкой области: какие последствия

Утром 16 марта при обстреле погиб человек.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия обстреляла 11 населенных пунктов в Донецкой области. Произошло 18 попаданий по жилому сектору, 1581 – по линии столкновения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Захватчики обстреляли города Горняк, Красногоровка, Курахово, Мирноград, Славянск, поселки Желанне, Очеретино, Северное, села Новоселовка Первая, Сокол, Соловьево. Армия РФ применила ракету-бомбу "Гром-Е1", управляемые авиабомбы, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", артиллерию.

В результате российских обстрелов повреждены 20 гражданских объектов: десять жилых домов, школа, предприятие, админздание, котельная, критическая инфраструктура и автомобили.

Шесть ударов россияне нанесли по Мирнограду. Они выпустили по городу две бомбы "Гром-Е1" и четыре ракеты "С-300". При ударе были повреждены девять многоквартирных домов и инфраструктура.

Красногоровку российские военные накрыли из артиллерии. Там ранили гражданское лицо. В результате обстрелов Славянска есть разрушение на территории предприятия.

На Селидово оккупанты сбросили "ФАБ-1500" — авиабомба упала за двором частного дома и не разорвалась, ее обезвредили пиротехники.

Кроме того, руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что утром 16 марта оккупанты РФ обстреляли из тяжелой артиллерии Новоселовку Прежде, что в Очеретинской общине. Россияне убили 51-летнего мужчину. Кроме того, один местный житель получил ранения. Его доставили в больницу.

Как сообщалось, в субботу, 16 марта, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в Сумской области.

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