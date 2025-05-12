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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала гражданский поезд в Донецкой области: есть пострадавший

В настоящее время жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Поезд УЗ

Поезд УЗ

Сегодня, 12 мая, в очередной раз вражеский БпЛА атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области . В результате удара по локомотиву машинист получил обломочное ранение ноги.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Железнодорожнику оперативно оказали помощь и госпитализировали", - говорится в сообщении.

В компании отмечают: несмотря на опасность работы на участках у линии фронта, машинисты продолжают работать — в бронежилетах и шлемах, с медицинскими комплектами для оказания помощи. А главное, принимая на себя риск и ответственность, ведь критически важно сохранять движение там, где еще есть такая возможность.

"Вражеская атака не остановила движение поездов", - резюмировали в "Укрзализныце".

Напомним, ночью против 2 мая российские войска массированно атаковали локомотиворемонтный завод "Укрзализныци" в Запорожье - Запорожский электровозоремонтный завод.

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